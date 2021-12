Clamoroso a Isernia: la commissione elettorale esclude la lista del Centrodestra

Clamoroso in via Berta, la commissione elettorale provinciale ha escluso dalle votazioni del 28 dicembre la lista presentata dalla coalizione del Centrodestra. Motivo: il ritardo dì quattro minuti nella presentazione dei nomi dei dieci candidati. Uno smacco incredibile per il Centrodestra e vittoria a tavolino per il Centrosinistra. Ma per Alfredo Ricci, il presidente di Centrodestra della Provincia, non tutte le speranze sono perse, ha già preannunciato che verrà presentato un ricordo urgente al Tar contro la decisione della commissione elettorale. Incredibile, ma vero.