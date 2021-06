Clamoroso a Isernia, Iorio punta su Cosmo Tedeschi

Totosindaco a Isernia, nelle ultime ore è spuntata fuori un’indiscrezione clamorosa, quella che Michele Iorio, dopo aver lanciato l’idea di un’alleanza trasversale a partiti e movimenti civici, avrebbe già scelto il nome di chi la dovrebbe capeggiare. Si tratterebbe di Cosmo Tedeschi, imprenditore edile di notevole importanza, consigliere comunale uscente ed ex consigliere regionale dell’Italia dei Valori, nonché ex dirigente regionale del Pd. Tedeschi, in un’intervista, ha rilanciato proprio il progetto di un’alleanza di tutti per la rinascita di Isernia, sulla stregua di quanto anticipato qualche giorno prima dallo stesso Iorio. Ora si tratta di capire cosa faranno gli esponenti di Fratelli d’Italia: seguiranno l’ipotesi di una grande alleanza o non rinunceranno a simbolo, lista e schieramento di Centrodestra?

Le prossime ore saranno decisive per capire le chance di successo della candidatura Tedeschi.