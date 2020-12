Dopo un anno e mezzo, messo alle strette in consiglio comunale, D’Apollonio ha ammesso che non c’è ancora un contratto con la AJ Mobilità, la società che gestisce le soste a pagamento. Anzi, il Comune ha affidato ad uno studio legale l’incarico per rivedere l’affidamento e probabilmente annullarlo per le numerose criticità rilevate.

