Clamorosa indiscrezione in arrivo da Roma. Fonti parlamentari hanno fatto circolare la notizia della possibile revoca del sub commissario della sanità regionale, l’avvocato Giacomo Papa.

La decisione avrebbe dovuto essere presa dal Consiglio dei Ministri questo pomeriggio a Palazzo Chigi. Si attendono conferme dalla capitale, ma nel resoconto per la stampa emesso poco fa non c’e’ traccia della decisione, per cui si potrebbe anche trattare solo di voci.