Civitacampomarano nella Making Cities Resilient

Il Comune di Civitacampomarano farà parte della Making Cities Resilient (MCR), Campagna delle Nazioni Unite UNISDR (United Nation Office for Disaster Risk Reduction), Ufficio delle Nazioni Unite per la riduzione dei disastri. Un risultato di assoluto rilievo e prestigio – si riporta nella nota ufficiale dell’amministrazione – per un piccolo borgo che entra a far parte di una rete internazionale a cui, ad oggi, in Italia aderiscono circa 150 città. La Campagna MCR delle Nazioni Unite, si pone l’obiettivo di incrementare la riduzione dei rischi di catastrofi e l’aumento della resilienza delle comunità. La partecipazione ci consentirà di implementare le azioni che l’amministrazione comunale pone in essere nel settore, ed altresì aumentare la consapevolezza ed il coinvolgimento attivo dei cittadini all’interno del sistema e delle politiche di protezione civile.

La Campagna è stata lanciata nel maggio 2010 dall’Agenzia delle Nazioni Unite dedicata alla riduzione delle calamità (UNISDR, United Nations International Strategy for Disaster Reduction), come strumento di sensibilizzazione e di supporto rivolto alle autorità locali nel processo di implementazione del Quadro d’Azione “Hyogo” (sottoscritto in Giappone nel 2005 da 169 Paesi) per la riduzione dei rischi di catastrofi e l’aumento della resilienza delle comunità. Il tema della riduzione dei rischi di catastrofi è di vitale importanza per i paesi sviluppati e in particolare per le città, le quali si trovano per prime ad affrontare le conseguenze degli eventi calamitosi. La campagna propone un decalogo per rendere le città resilienti che possono essere attuato da sindaci e amministrazioni locali. In Italia sono 52 le città che hanno aderito al progetto mondiale, di cui una ventina i comuni lucani: Avigliano, Banzi, Colobraro, Fardella, Forenza, Genzano di Lucania, Grassano, Guardia Perticara, Maratea, Marsico Nuovo, Montescaglioso, Muro Lucano, Roccanova, Rotondella, Salandra, San Costantino Albanese, Scanzano Jonico, Terranova di Pollino, Tolve, Tursi e Viggiano.