Civitacampomarano e Castel del Giudice, Cerroni (Pd): “Due esempi convincenti di rilancio del territorio”

“Civita Campomarano e Castel del Giudice rappresentano due esempi convincenti di rilancio del territorio per contrastare la piaga pervasiva dello spopolamento dei borghi in Molise”. Lo afferma Caterina Cerroni, Segretaria nazionale dei Giovani Democratici, capolista del Partito Democratico alla Camera in Molise. “Cvtà Street Fest– aggiunge – e i progetti di albergo diffuso di Borgo Tufi e della Cooperativa di Comunità sono esempi eccezionali di impegno condiviso tra cittadini e politica, spirito di coesione e forte senso di comunità che, con un approccio differente, si ribellano al declino a cui sembrano destinati e si candidano a diventare modelli di partecipazione diretta dei cittadini da replicare anche nelle periferie delle grandi città”.

Secondo Caterina Cerroni, “le due cittadine molisane hanno trovato nella cultura, nella tutela dell’ambiente e nel turismo sostenibile le ragioni di una nuova rinascita”. “Pertanto – e continua – non sono solamente esempi da lodare ma veri e propri modelli da esportare in altre zone del Molise e in Italia che non possono più fondarsi solo su un impegno volontario ma devono essere sostenuti dal legislatore con una semplificazione di procedure e strumenti”.

“Il Molise è ricco di esperienze virtuose che testimoniano la volontà di noi molisani di crescere e proiettarci verso il futuro, trasformando le difficoltà in opportunità grazie alle nostre peculiarità culturali, geografiche, sociali e, infine, alla nostra voglia di riscatto. Questi sono tutti ingredienti che possono essere utilizzati anche per il rilancio di ogni territorio che necessiti di servizi più vicini, di nuove opportunità di lavoro, di arrestare lo spopolamento”.