Civis Anni 2021 alla Winterline di Venafro

Al Convento di San Nicandro di Venafro ha avuto luogo la cerimonia di consegna della tradizionale assegnazione: Civis Anni. Giunta alla quattordicesima edizione il circolo religioso socio-culturale San Nicandro, ha individuando l’Associazione Winterline al prestigioso riconoscimento di Civis Anno 2021.

Le motivazioni che hanno spinto il Direttivo a conferire il premio alla Winterline sono:

Di aver ideato e realizzato a Venafro il Museo Winterline a testimoniare i tradici combattimenti tra esercito tedesco e esercito degli Stati alleati nel periodo Ottobre 1943 – Maggio 1944… e per aver dimostrato che non bastano i ricordi di chi visse nei tragici giorni del secondo conflitto mondiale, ma occorre fare appello alla conoscenza di quella memoria attraverso ricostruzioni concrete e oggettive: occorre la storia che esorta a un futuro di pace. Ricordiamo che per regolamento è ‘Civis Anni’ una persona singola o un’associazione o un ente che si sia distinto per: laboriosità e imprenditorialità nel campo del lavoro, dei mestieri e della cultura; attività realizzate per la coesione sociale e lo sviluppo morale della comunità di Venafro; iniziative e azioni finalizzate alla valorizzazione storico-economico-culturale ed ambientale del territorio di Venafro. Sono questi i criteri ai quali si attengono annualmente i soci del circolo San Nicandro. Anche quest’anno in data 25 Giugno si è proceduto alla elezione del Civis Anni, la cui proclamazione è, avvenuta con una cerimonia pubblica solenne che si è svolta nella Basilica dei Santi Protettori Nicandro, Marciano e Daria, a Venafro, alla presenza delle autorità civili, militari e religiose e di una folla di cittadini interessati e partecipi. È toccato alla presidente del Circolo San Nicandro, Vincenzina Scarabeo di Lullo, affiancata dal vice presidente ex M.llo dei carabinieri Antonio Mascio ha consegnato la targa e la famosa Tina in rame come simbolo della tradizione e della venafranità.