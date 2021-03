Cittadino cade e si ferisce al viso in via Marche, “sembra una strada bombardata”

“Non è un’area bombardata. È una strada di Campobasso, capoluogo regionale. Ci troviamo in via Marche, -strada di una delle zone popolari di Campobasso.” La denuncia è di Alberto Tramontano, capogruppo della Lega al Comune di Campobasso

“Non è tollerabile, non è decoroso, non è ammissibile – prosegue – che nel 2021 nostri concittadini debbano vivere in condizioni indegne.

Vi sono evidentemente cittadini di serie A, di serie B e di serie C: quest’ultimi dimenticati da una politicuccia inborghesita, da mezzi personaggi in cerca d’autore, che nulla conoscono del territorio che dovrebbero governare.

La denuncia che faccio non è un atto compulsivo, non è una storia di oggi: discende da segnalazioni, da sopralluoghi effettuati, da richieste formali.

L’area, deturpata di suo, risulta ancor più oltraggiata dai lavori per l’installazione della fibra lasciati a metà da circa sei mesi.

Un cittadino di via Marche mercoledì è caduto e si è deturpato il viso e ha dovuto segnalare l’accaduto alla Polizia municipale.

Basta con la politica degli annunci e della comunicazione vuota.

Basta con la politica dei social, che non guarda e che non risolve.

Basta con politicanti senza sensibilità politica, che farebbero meglio a ritirarsi a vita privata.

Il Covid 19, crisi epocale, è divenuto un alibi perfetto per chi non sa e non vuole affrontare realmente i problemi dei cittadini, ormai abituati al peggio e al brutto.”