Cittadini con i sindaci, per l’85% dei molisani meglio chiudere le scuole in presenza

Il risultato del sondaggio sulla ritorno tra i banchi. Intanto vanno avanti gli screening epidemiologici nei paesi per verificare la circolazione del Covid

C’è chi si ‘incolpa’ “non sono stato un bravo sindaco”. C’è chi, a malincuore non ne può fare a meno: “il virus circola troppo”. C’è chi ‘prevenire è meglio che curare’ “inutile fare lo screening”.

A meno 24 ore da quello che dovrebbe essere il momento di riapertura delle scuole, i sindaci del Molise si trovano a rivivere lo stesso incubo dell’anno scorso: la didattica a distanza.

Grazie alla campagna vaccinale e ai contagi che tutto sommato fino a qualche settimana fa si mantenevano ancora a ‘livelli accettabili’, tutti speravano di poterla evitare.

Invece i contagi sono schizzati alle stelle per colpa della variante Omicron che sta dilagando incontrastata e il virus circola sempre più.

Di qui la decisione di molti dei sindaci molisani di ordinare la sospensione della didattica in presenza e l’istituzione di quella a distanza che, per dirlo con parole semplici, significa scuole chiuse ma bambini a fare lezione da casa.

Giornata di screening in molti Comuni

Ai Comuni che hanno già deciso di chiudere e optare per la didattica a distanza almeno per questa settimana in attesa di vedere l’andamento dei contagi (QUI L’ELENCO AGGIORNATO) si potrebbero aggiungere nelle prossime ore quei paesi dove sono in corso di realizzazione gli screening epidemiologici.

Petacciato, Larino, Campomarino (solo per citare alcuni Comuni) avevano deciso di effettuare lo screening nella giornata di oggi, 8 gennaio, per poi decidere sulla riaperture con dati freschi alla mano.

E’ il caso anche del Comune di Isernia che oggi dovrebbe sciogliere la riserva sul rientro in classe.

A Termoli lo screening si farà lo stesso per avere il polso della situazione ma il sindaco Roberti ha già deciso di posticipare la riapertura delle scuole alla settimana prossima.

Cittadini dalla parte dei sindaci: il rientro posticipato piace a tutti

Qualche giorno prima della decisione del Governo centrale di aprire le scuole regolarmente, avevamo realizzato un sondaggio per verificare il sentiment della popolazione rispetto ad un tema così scottante e delicato.

Un sondaggio al quale hanno risposto, in forma anonima, più di 2400 cittadini molisani l’85,35% dei quali (pari a 2076 voti) avrebbero preferito il rientro a febbraio per evitare i contagi.

Solo il 14,65% (pari a 357 voti) sarebbe stato favorevole al rientro in presenza appena dopo le vacanze di Natale.

Dati che fanno riflettere e che sollevano le paure dei genitori chiamati al confronto con il virus.