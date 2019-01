Cittadini ancora in fila per la consegna dei mastelli gialli tra dubbi e perplessità

REDAZIONE TERMOLI.

Cittadini ancora alle pese con il ritiro dei mastelli gialli, questa mattina, al palazzetto di piazza del Papa a Termoli. Nonostante un vento sferzante e un freddo pungente decine e decine sono stati i termolesi che in fila indiana hanno atteso il proprio turno per il ritiro del bidone in distribuzione da parte della Rieco, subentrata da poco alla Teramo Ambiente. Ma i dubbi e le perplessità dei presenti sono state molte. Non solo per quanto riguarda l’attesa con una fila arrivata all’esterno del palazzetto ma anche per l’assegnazione dei mastelli che vale anche per i piccoli condomini, quelli che hanno meno di 10 unità abitative.