Cittadini ammassati e bus sostitutivi, l’odissea stavolta va in scena sull’Isernia-Napoli 

Abbiamo scritto più volte che i disagi sui treni molisani non fanno più notizia, ma ogni volta siamo pronti a raccontarvi dei viaggi della speranza di tutti quei cittadini che hanno la sventura di viaggiare da o per il Molise.

Spesso vi narriamo della famigerata tratta Roma- Campobasso, questa volta, invece, i fari sono puntati sull’altrettanto mitico Isernia-Napoli. Ieri è stata una delle tante giornate campali. Alle 9.06, orario fissato per la partenza del bus sostitutivo da Isernia, all’arrivo il mezzo era già pieno. Pertanto le persone hanno dovuto viaggiare ammassate una sopra all’altra.

Problemi ancora maggiori la sera per il viaggio di rientro. Alla stazione di Napoli, il treno diretto in Molise, in partenza alle 19.30, era già pieno alle 18.45. Ma principalmente di cittadini che sono poi scese a Caserta. E già. Perché i treni molisani, sia il Roma-Campobasso che il Napoli-Isernia, vengono utilizzati da molte persone poi destinate in Lazio o Campania. Con, ovviamente, preclusioni, disagi e problemi per i molisani.

Foto pagina Fb il binario 20 bis