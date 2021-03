Cittadinanzattiva Molise: “Donazione defibrillatori scuola Schweitzer esempio di Comunità educante”

Cittadinanzattiva celebra ogni anno la giornata nazionale per la Sicurezza nelle Scuole, per sottolineare come il tema sicurezza, debba essere vissuto e affrontato come un vero e proprio diritto. Le scuole devono essere luoghi sicuri, perché andare a scuola è un diritto e un obbligo.

Cittadinanzattiva ha a cuore la sicurezza dei bambini e del personale scolastico. La donazione del defibrillatore alla scuola Schweitzer di Termoli rappresenta quelle misure di prevenzione, protezione e soccorso, necessari ad assicurare i diritti inviolabili alla sicurezza.

Oltre a testimoniare il ruolo incisivo che la scuola ha nella diffusione della cultura della prevenzione e della sicurezza.

Cittadinanzattiva auspica che tutte le scuole siano dotate di defibrillatore, anche pediatrico dove necessario, e che compatibilmente con l’ apertura delle scuole, vengano riprese tutte le attività relativa al tema della prevenzione.

“Nelle società democratiche essa aiuta gli studenti a diventare cittadini attivi, informati e responsabili, desiderosi e capaci di assumersi responsabilità per loro stessi e le loro comunità a livello nazionale, europeo e internazionale”