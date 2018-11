Cittadinanza onoraria a Domenico Lucano, la proposta approda in Consiglio

REDAZIONE CAMPOBASSO

Accoglienza e integrazione migranti, un tema delicato, ma spesso anche strumentalizzato per coprire politiche del lavoro e della famiglia inesistenti. Un tema ormai al centro della discussione quotidiana e che martedì 20 novembre sarà affrontato al Comune di Campobasso in quanto il presidente del Consiglio, Michele Durante, ha deciso di presentare un ordine del giorno per il conferimento della cittadinanza onoraria al sindaco di Riace, Domenico Lucano. Il modello del primo cittadino di origini calabresi consiste in misure di integrazione che passano per laboratori di artigianato, panetterie, raccolta differenziata dei rifiuti e altro ancora. Le vicende giudiziarie legate a Mimmo Lucano sono ormai note e anche in Molise se ne è parlato tanto. Lo scorso 24 ottobre la Cgil Molise fu la prima ad esprimersi in favore di Lucano chiedendo alle istituzioni molisane di conferire la cittadinanza onoraria al sindaco di Riace. Eppure, già da quella data, si notarono prese di posizione diverse, anche all’interno dello stesso Comune di Campobasso, nonché della maggioranza. Sui social c’è chi attacca l’iniziativa di Durante in quanto l’amministrazione più che discutere sui migranti potrebbe affrontare altre problematiche. Intanto a Palazzo San Giorgio i politici riflettono attentamente su quale posizione prendere. La decisione non è mai facile quando viene tirata in ballo l’etica.