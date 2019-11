Cittadinanza alla Segre, Pd e Sinistra: «Tenere viva la memoria e unire le coscienze»

La mozione, insieme con quella per la consulta Femminile che doveva essere discussa oggi in Consiglio, slitta a venerdì 22

CAMPOBASSO. Slitta a venerdì 22 novembre, giorno della seconda convocazione del Consiglio comunale a causa dell’appello andato pressoché deserto questa mattina e che non ha consentito l’apertura dei lavori, la discussione della mozione di Pd e La Sinistra sulla «condivisione e conferimento della cittadinanza onoraria della città di Campobasso alla senatrice Liliana Segre e al dottore Honoris Causa Pietro Terracina». Il capogruppo Dem, Giose Trivisonno, insieme con Alessandra Salvatore, Bibiana Chierchia e il rappresentante della Sinistra, Antonio Battista, in conferenza stampa nella sede del Pd in via de’ Ferrari, ne hanno ribadito la sostanza e il senso sociale e politico come dimostra il caso del Comune di Ferrara, la cui assise civica ha approvato all’unanimità la proposta del sindaco Fabbri per il riconoscimento della cittadinanza onoraria alla figura simbolo dell’impegno civile e sociale, oltre che sopravvissuta alla Shoah. Un riconoscimento che, per il suo valore di coesione sociale non può, e non deve, avere un colore politico né tantomeno un’appartenenza partitica, ma tenere viva la memoria e di unire le coscienze di tutti.

L’altra mozione che slitterà a venerdì 22 è quella sulla Consulta femminile e delle Pari Opportunità della città di Campobasso. In particolare, i gruppi di Pd e Sinistra per Campobasso invitano il sindaco, Roberto Gravina, e la sua giunta «ad emanare in tempi stretti, il nuovo avviso per l’adesione delle associazioni, degli Ordini e, in generale, di tutti gli enti interessati, alla Consulta Femminile e delle Pari Opportunità della Città di Campobasso, così che la stessa possa quanto prima reinsediarsi e riprendere la proficua attività di promozione della cultura delle pari opportunità e di lotta ad ogni forma di discriminazione e/o violenza, per cui si è caratterizzata in circa un anno e mezzo di vita».