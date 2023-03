Cittadella dello sport, assegnato l’appalto a un’impresa di Spinete

Il Comune di Campobasso ha aggiudicato l’appalto relativo ai lavori di realizzazione della ‘Cittadella dello sport’ di Fontanavecchia ad una ditta di Spinete (Campobasso) risultata prima in graduatoria nella procedura di gara negoziata sul ‘Portale appalti’ dell’Ente. Il progetto, finanziato nell’ambito del Pnrr ‘Sport e inclusione’, prevede la realizzazione di un campo da gioco per attività di tennis, pallavolo e basket e un’area attrezzata con una parete per arrampicata sportiva.

Inoltre, per garantire il soddisfacimento degli standard previsti dalle norme Coni per le attività sportive di tipo agonistico, è prevista l’implementazione di spazi destinati a tribune e idonei locali spogliatoi a servizio dell’intero complesso sportivo.