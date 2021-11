Città sotto shock per la tragica morte di Rossella Forte

Il cordoglio sui social di amici e parenti per la triste scomparsa della giovane di Indiprete

Una notizia che non avremmo mai voluto dare quella della tragica morte di Rossella Forte, la 23enne scomparsa a seguito del grave frontale avvenuto ieri sera intorno alle 19 nei pressi del Santuario di Castelpetroso, sulla Statale 17.

Disperati gli amici e i parenti per la morte di una ragazza giovanissima, che aveva tanti sogni e progetti per il futuro, stroncati ingiustamente da un destino fatale.

Tra le cause dell’incidente l’asfalto bagnato che, probabilmente, ha fatto perdere al conducente il controllo dell’auto, provocando il tragico frontale. Le dinamiche del sinistro sono tuttavia ancora da chiarire, le forze dell’ordine stanno procedendo agli accertamenti di rito per ricostruire la dinamica. Intanto stamattina all’obitorio dell’ospedale Veneziale di Isernia è stato fatto l’esame cadaverico sul corpo della ventitreenne e domani pomeriggio, a Indiprete, ci saranno i funerali presso la chiesa Madonna della Libera. Con l’occasione la sindaca di Castelpetroso Michela Tamburri ha stabilito per domani il lutto cittadino.

Due città sotto shock: conosciuta e amata anche a Isernia, dove ha fatto le superiori, Rossella lavorava come oss nella casa di riposo Maria Gargani.