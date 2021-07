Città sotto choc per Maurizio e Rossana, oggi l’esame autoptico

Sgomento e costernazione a Isernia per la tragedia di ieri pomeriggio, in località Colle Nerini, sulla statale 83 Marsicana, in cui hanno perso la vita Maurizio Tortola, 32 anni, e Rossana Di Noia, 31 anni, due fidanzati di Isernia, in sella alla loro moto, schiantatasi contro un’Audi A 4, con a bordo una famiglia di Campobasso. Tutte le persone coinvolte nell’incidente avevano approfittato della bella giornata d’estate per una gita sul lago di Villetta Barrea. Su un tornante della strada per il lago, l’impatto mortale tra l’auto e la moto. I due ragazzi sono morti sul colpo, illesi gli occupanti dell’auto. Ancora poco chiare le responsabilità del sinistro, su cui stanno indagando i Carabinieri. A perdere la vita la giovane coppia molisana, Maurizio Tortola, 32 anni, e Rossana Di Noia, 31. Il giovane, residente ad Isernia, era proprietario di un’officina meccanica sulla Vandra, che gestiva insieme alla fidanzata, originaria della Puglia. Le salme sono all’obitorio dell’ospedale di Sulmona in attesa dell’esame autoptico previsto per oggi, poi saranno trasferite a Isernia per i funerali.