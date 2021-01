Città sotto choc per la scomparsa di Simone, migliorano le condizioni dell’altro ragazzo

Migliorano le condizioni del 26enne di Isernia L.C. rimasto coinvolto nell‘incidente mortale di ieri sera al bivio di Carpinone. In un primo momento sembrava che una gamba del ragazzo fosse a rischio, ma esami più approfonditi hanno escluso conseguenze più gravi, ci sono fratture multiple ma sono curabili. Intanto il magistrato di turno, Maria Carmela Andricciola, trattandosi di un incidente mortale, come da prassi, ha fatto eseguire drug test ed alcol test sia sul corpo della vittima che sul ferito ricoverato in ospedale. Niente autopsia per il deceduto. Infine i primi rilievi hanno permesso di stabilire che la 147 condotta da Simone Di Tore andava in direzione Isernia, provenendo dalla ex Ittierre, dove il giovane morto lavorava. La Mini Minor andava invece verso Campobasso. Lo scontro frontale alla semicurva appena dopo il bivio di Carpinone. I Carabinieri hanno prelevato sul posto entrambi i cellulari dei due ragazzi, anche qui come da prassi, per verificare se stessero funzionando al momento dell’incidente. I funerali di Simone al momento non sono stati ancora fissati ma si parla di domani come data più probabile.