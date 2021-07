Città Invisibile verso il futuro, “si è aperto un canale di dialogo con il Comune”

“La grande solidarietà e partecipazione cittadina (e non solo), che si è attivata per permettere che l’esperienza del Centro Diurno La Città invisibile a Termoli potesse proseguire ha dato i suoi frutti: nelle ultime settimane si è aperto un canale di dialogo istituzionale con l’Ente Locale e si stanno definendo delle strategie per fare sì che il progetto possa continuare ad operare ed, anzi, rafforzarsi”. È quanto affermato dai rappresentanti della Città Invisibile che stanno portando avanti una battaglia per non chiudere. “Mercoledì 28 luglio alle ore 18,.30 presso gli spazi della Città invisibile in piazza Olimpia 1 è convocata un’assemblea cittadina: sarà l’occasione per mettere in comune le novità delle ultime settimane in merito al prosieguo del progetto e per consolidare le relazioni comunitarie tra abitanti, volontari e beneficiari del progetto.La Città Invisibile è, infatti, un bene comune, un cammino da fare, pensare, costruire insieme”.