Città invasa dalle zanzare. “C’è chi vuole combatterle con casette per pipistrelli”

L’attacco “pungente” di 4 consiglieri comunali d’opposizione che invocano la disinfestazione venuta a mancare per scegliere un “metodo antizanzare naturale” adottato dall’assessore Cretella

Una segnalazione in linea con la stagione estiva che non sempre porta con sé buone notizie perché stando a ciò che fanno notare i 4 consiglieri comunali del Pd e Sinistra per Campobasso: Giose Trivisonno, Alessandra Salvatore, Bibiana Chierchia e Antonio Battista:

“Continuano ad arrivare segnalazioni da diversi cittadini sulla presenza eccessiva e straordinaria di zanzare in alcune aree della città. Ci sono zone infestate dove gli abitanti fanno fatica a convivere con il problema e la notte (oltre il caldo) non si dorme tranquilli”.

La spiegazione c’è – secondo gli esponenti del gruppo consiliare d’opposizione -.



“L’assessore Cretella ha scelto di non effettuare la disinfestazione “adulticida” per motivi di tutela ambientale. Spinge, invece, sulle casette per pipistrelli come metodo antizanzare naturale.



Quella della Giunta Gravina è una “transizione ecologica” incomprensibile e dannosa, in quanto si adotta una misura che necessita di tempo (e da sola non è sufficiente), con taglio drastico nell’immediato a sistemi efficaci di disinfestazione.



Chiediamo di rivedere subito la decisione. Abbiamo presentato una mozione consiliare in merito”.