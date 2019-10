L’assessore Cretella: «Da giovedì via alla derattizzazione»

Sembrerebbe che i topi abbiano trovato in diverse zone abitate di Campobasso il loro habitat naturale. Sono infatti diverse le segnalazioni che ci sono arrivate dai nostri lettori che si sono imbattuti in questi piccoli roditori. Dopo l’avvistamento in corso Vittorio Emanuele II di qualche giorno fa, altri esemplari hanno fatto capolino, con tanto di foto che li ritraggono, nelle vicinanze di alcune abitazioni di via Albino, via Mazzini e diverse altre zone della città. Vista la situazione, ormai documentata e acclarata, il Comune di Campobasso ha deciso di correre ai ripari. L’assessore all’Ambiente, Simone Cretella, ha annunciato che il 3,4 e 5 ottobre prossimi si provvederà ad eseguire un intervento di derattizzazione straordinaria.