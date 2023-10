Città in festa per il raduno dell’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco. Foto e video

A Campobasso si è svolta la ventesima edizione interregionale della manifestazione che ha portato nel capoluogo gli appartenenti delle sezioni di Molise, Abruzzo e Marche

Centro cittadino in festa, a Campobasso, grazie all’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco del Corpo Nazionale che questa mattina, domenica 1 ottobre, ha dato vita al XX Raduno Interregionale Molise-Abruzzo-Marche.

Come ha sottolineato il comandante provinciale dei Vigili del Fuoco di Campobasso, Marcello Lombardini, erano molti anni che questa “grande manifestazione” non veniva svolta nel capoluogo molisano.

Dopo la Santa Messa celebrata nella chiesa di Sant’Antonio di Padova, il corteo – con accompagnamento musicale – si è mosso da via Principe di Piemonte, passando per viale Elena, Corso Bucci e Corso Vittorio Emanuele II, fino a piazza della Vittoria, dove c’è stata la deposizione di una corona d’alloro ai piedi del Monumento ai Caduti. Sono seguiti gli interventi dei rappresentanti del Corpo e dell’associazione, oltre che di quelli istituzionali. Ricordati quindi i colleghi che hanno perso la vita durante il loro servizio alla comunità, con un plauso a tutti gli appartenenti al Corpo che quotidianamente si impegnano per salvare le persone.

L’Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco del Corpo Nazionale è una organizzazione di volontariato nata 28 anni fa allo scopo di organizzare i vigili del fuoco in congedo in un’unica grande ed unitaria associazione. Grazie al paziente ed incisivo lavoro svolto in tutti questi anni dalle Sezioni territoriali

e dai gruppi dirigenti nazionali, l’associazione è divenuta oggi una importante realtà nazionale, tant’è che è stata riconosciuta legislativamente dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile e come tale impegnata, grazie ai saperi e alla professionalità acquisita dopo anni di pregevole lavoro nel Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco, a svolgere attività socialmente utili e a diffondere la cultura della sicurezza nelle scuole e nei centri di aggregazione dei cittadini oltre che a partecipare attivamente nelle grandi emergenze. I raduni celebrano la vicinanza dell’Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco al tessuto sociale della città dove il sodalizio opera.