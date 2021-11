Città green, Isernia tra le ultime in classifica

Una sconfitta per Isernia che negli ultimi anni è scivolata vertiginosamente in fondo alla classifica

Aria, acqua, rifiuti, mobilità, ambiente: queste le 5 macroaree raggruppano i 18 parametri analizzati per il report annuale Ecosistema urbano di Legambiente, Ambiente Italia e il Sole 24 ore.Trento la città più verde d’Italia, seguita da Reggio Emilia e Mantova. Subito dopo c’è Cosenza che spicca in una top ten formata da città del Nord. Un risultato ottenuto grazie al numero esiguo di incidenti e alle acque depurate. Seguono Pordenone, Bolzano, Parma e Belluno. Chiudono la top ten Treviso e Ferrara, premiata per la raccolta differenziata.Chiude la classifica, in 105esima posizione, Palermo, preceduta da Catania, Brindisi, Alessandria, Messina, Latina, Isernia, Massa, Ragusa, Siracusa e Grosseto.