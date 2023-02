“Città d’Isernia San Leucio U.S. – Campobasso 1919”, arriva l’ordinanza di Castrataro

Con ordinanza n. 35/2023, in occasione dell’incontro di calcio “Città d’Isernia San Leucio U.S. – Campobasso 1919” previsto per il 19 febbraio 2023, il sindaco di Isernia Piero Castrataro ha disposto il divieto:- di vendita e di somministrazione, sotto qualunque forma, di bevande alcoliche;- di portare al seguito, da parte di chiunque, bevande alcoliche, sotto qualunque forma e contenuto;- di somministrazione di qualsiasi bevanda all’interno di contenitori chiusi di vetro, plastica, alluminio, ecc. La mescita dovrà avvenire esclusivamente in bicchieri di plastica/carta senza coperchio.I divieti varranno, dalle ore 10.00 e fino alle ore 17.00, all’interno dello stadio “M. Lancellotta” e nelle aree comprese in un raggio di 500 metri dallo stadio medesimo.L’inosservanza verrà punita, impregiudicata la rilevanza penale per fatti costituenti reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria determinata tra € 25,oo ed € 500,oo, con pagamento in misura ridotta sin d’ora fissata in € 100,oo, salvo spese di notifica e altri oneri di legge di procedimento