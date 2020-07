Città dell’Olio, Franco Paglia neo coordinatore regionale

In videoconferenza e alla presenza del presidente nazionale delle Città dell’olio, Michele Sonnessa e del coordinatore nazionale Antonio Balenzano si è proceduto alla nomina del nuovo coordinatore regionale per il Molise e delle relative cariche.

All’unanimità è stato eletto nuovo coordinatore regionale l’assessore all’Agricoltura del Comune di Colletorto, Franco Paglia. A Guglionesi e a Sant’Elia a Pianisi i due vicecoordinatori regionali e a Venafro il vicecoordinatore vicario.

“Colletorto diventa protagonista della politica olivicolo-olearia della Regione Molise. Si tratta di un giusto riconoscimento a una comunità e a un territorio che da sempre fa dell’olivicoltura un bene primario e un punto di riferimento per l’economia e la qualità produttiva. Un grazie sincero va a tutti i sindaci e ai delegati dei Comuni per la fiducia espressa nei confronti del Comune di Colletorto. Un impegno condiviso per un lavoro di squadra finalizzato alla promozione, allo sviluppo e alla difesa dell’olivicoltura di qualità in un contesto in cui il Molise gioca la sua partita”.