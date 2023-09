Città al buio, diverse zone di Campobasso senza illuminazione pubblica

Da alcuni giorni numerosi residenti di Campobasso segnalano evidenti problematiche all’illuminazione pubblica, che manca – o è mancata – in diverse zone della città.

Durante le ore notturne passanti e automobilisti si sono ritrovati a percorrere le strade e i punti residenziali completamente al buio, potendo contare solo sull’illuminazione privata delle abitazioni e dei fari delle auto. A volte passando da una situazione di luce ad una di buio in pochi metri. Altre assistendo ad un intero quartiere avvolto dalla tenebre.

Nell’immagine è possibile vedere il caso di via Pascoli, situazione che si sarebbe ripetuta per più di una notte. Ma nei giorni scorsi c’è stato anche, ad esempio, il caso del quartiere Vazzieri, finito completamente al buio fino alla zona di via Pascoli.

