Cistite: cause e rimedi

La cistite è una problematica molto fastidiosa e principalmente femminile. Stando alle statistiche almeno una donna su due la sperimenta una volta nella vita, soprattutto al di sotto dei vent’anni. Anche gli uomini possono manifestarne i sintomi, seppur in percentuali molto inferiori.

Se non adeguatamente trattata, tende a diventare ricorrente: per questo è importante conoscere sia le cause che i rimedi, così da agire tempestivamente e nel modo più efficace.

Cistite: di cosa parliamo

La cistite è un disturbo che interessa la vescica.

Il sintomo che la contraddistingue è un bisogno frequente di urinare, più del solito, insieme al quale si avvertono bruciore, dolore, peso lungo il tratto del perineo, sensazione di svuotamento incompleto.

In molti casi nelle urine è presente del sangue, talvolta una condizione febbrile.

Stando alle statistiche, infatti, una donna su quattro tende a soffrire di cistite entro sei mesi da quando si è manifestato il primo episodio, mentre in una su cinque diventa ricorrente, comparendo per più di tre volte l’anno.

Il rapporto con cui questa problematica si verifica nelle donne è di 4:1 rispetto agli uomini. Le cause sono diverse e prevalentemente di origine batterica. Scopriamole più nel dettaglio.

Le cause della cistite

Il manifestarsi della cistite è diverso nell’uomo e nella donna, complice una differente condizione a livello anatomico.

La donna ha per sua natura il meato ureterale, ovvero il punto in cui uretere e vescica si incontrano consentendo il deflusso dell’urina a sua volta proveniente dal rene, molto vicino alle mucose vaginali e all’intestino.

Ciò provoca una migrazione batterica che parte dall’apparato genitale/intestinale e arriva tramite l’uretra fino alla parte della vescica. La misura dell’uretra nei soggetti femminili è una condizione favorevole per il propagarsi dell’infezione.

E nell’uomo? Oltre ad avere i tratti uretrali più lunghi, 12-15 cm contro i circa 3 cm della donna, sono presenti dei succhi acidi prodotti dalla prostata, i quali esercitano un potere antibatterico.

Una simile anatomia favorisce nell’uomo la minore tendenza a sviluppare la cistite, a fronte di una maggiore probabilità che si verifichi un altro disturbo fastidioso: la prostatite.

Si tratta di un’infiammazione di origine batterica che colpisce la ghiandola prostatica, interessando dal 30% al 50% degli uomini con età inferiore ai 50 anni.

C’è poi un altro fattore che si rivela coadiuvante allo sviluppo delle infezioni urinarie: la presenza in eccesso di un batterio diffuso nell’intestino umano. Il suo nome è Escherichia coli ed è presente in diverse forme, la maggior parte delle quali innocue.

Ci sono, tuttavia, alcuni tipi che evolvendosi possono essere nocivi per la salute, provocando oltre alle problematiche infettive del tratto urinario, anche condizioni patologiche gravi a danno dell’apparato respiratorio, tra cui le polmoniti.

Studi scientifici hanno dimostrato che la presenza dell’Escherichia coli tende a influenzare la comparsa della cistite, in corrispondenza delle variabili ormonali e per l’esattezza durante il verificarsi del ciclo mestruale femminile; la probabilità diminuisce durante l’ovulazione.

Questo perché nei giorni in cui si verifica tale fenomeno la vagina sviluppa un ambiente acido, il quale comporta una minore proliferazione dei batteri, impedendo l’infezione.

Alcune abitudini da evitare

Ci sono poi delle abitudini che tendono a favorire la comparsa della cistite, come in primo luogo un’alimentazione sbilanciata e poco varia. Altri comportamenti da evitare sono:

Svuotare troppo raramente la vescica. In questo modo insieme all’urina si tendono ad accumulare altrettanti batteri.

Bere poca acqua. Bevendo più acqua, al contrario, si permette alle urine di diluirsi, coadiuvando l’azione di eliminazione dei batteri.

Tendenza a utilizzare gli stessi indumenti intimi a lungo e preferenza verso materiali sintetici, più aggressivi.

Tenere il costume bagnato per molto tempo.

Praticare una scarsa o scorretta igiene intima, in particolare dopo i rapporti sessuali.

Il trattamento della cistite

La cistite non è sempre di origine batterica. Si manifesta secondo diverse forme, come abbiamo accennato, e presenta una diagnosi complessa: meglio sempre confrontarsi con un medico.

Un discorso che vale soprattutto quando la patologia tende a cronicizzarsi e richiede perciò soluzioni mirate, diverse da paziente a paziente.

Come abbiamo accennato, sono diversi gli specialisti che evidenziano la resistenza sviluppata negli ultimi anni agli antibiotici, il trattamento principe per la cistite. Qualcosa che interessa anche l’Escherichia coli, capace manifestare una farmaco-resistenza in particolare alla aminopenicilline (secondo i dati ECDC ha superato il 64%).

