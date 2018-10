Cissè cerca una squadra e il Campobasso risponde: «Vieni a giocare da noi»

CAMPOBASSO

Il Campobasso ci prova con Djibril Cissé. Alla vigilia della partita in casa contro la Recanatese, i rossoblù non badano a spese e aspirano a fare il colpaccio sul mercato strizzando l’occhio all’ex attaccante della Lazio. Il giocatore francese, infatti, dopo la delusione legata all’AC Vicenza 1902 è in cerca di una nuova squadra che lo adotti per scendere così nuovamente in campo. E, intanto, sfoga sui social il suo risentimento nei confronti della società vicentina che lo scorso agosto lo aveva messo sotto contratto ma senza iscriversi al campionato di serie C: «Il presidente non è una persona seria, ci ha messo tutti nella m***a ed è un bugiardo» – rispondendo ad un tifoso e aggiunge convinto – «Una cosa è certa, io voglio ancora giocare». E così ora Cissè potrebbe ripartire proprio dalla D. La società del Campobasso, infatti, non ha lasciato inascoltato l’appello dell’attaccante proponendogli di indossare la maglia rossoblù con tanto di fotomontaggio. La risposta del Campobasso non si è fatta attendere dunque, e sempre su Twitter arriva la proposta in francese: «Djibril, pas mal avec le rouge et le bleu, non? Viens jouer avec nous» (Niente male con il rossoblù no? Vieni a giocare con noi). Parole che hanno fatto subito il giro dei social, finendo persino sui giornali sportivi nazionali tra cui la Gazzetta e Sky Sport. Il giocatore è sicuramente conosciuto per la sua eccentricità e non è escluso che possa addirittura accettare. Del resto, il mercato calcistico alla fine riserva sempre qualche sorpresa con il beneplacito dei tifosi del Lupo che, dopo un inizio non proprio scoppiettante della loro squadra del cuore, continuano a credere al sogno di tornare in B.