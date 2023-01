Cisl Fp: torna il sereno fra i dipendenti del Comune di Pettoranello

Con una nota stampa del Sindacato CISL FP a firma del Referente Funzioni Locali Isernia, Feliciantonio Di Schiavi e del Segretario Generale Aggiunto, Anna Valvona, si prende atto che: “Finalmente presso il Comune di Pettoranello del Molise, è stata ripristinata la serenità lavorativa dei dipendenti dell’Ente.

Infatti, come in molti possono testimoniare, fino a qualche anno fa, in quel Comune regnavano rancori, dispetti e discriminazioni, con le conseguenziali denunce amministrative, contabili e panali, quando c’era la precedente amministrazione, con il precedente Sindaco, che pare avesse preso di mira taluni dipendenti, guarda caso tutti quelli iscritti a questo Sindacato, compreso il referente del Sindacato stesso, colpevole di tutelare assistere e difendere quei lavoratori oggetto dei soprusi.

Oggi possiamo dire che per fortuna quel brutto periodo è finito.

Grazie alla costante azione sindacale e grazie all’attuale Amministrazione e dirigenza, i dipendenti, tutti, svolgono la propria attività lavorativa con serenità, nell’interesse del proprio Ente e della collettività e vengono ripagati giustamente in base all’attività svolta, tanto più che si è riusciti, dopo le vicissitudini causate dalla passata amministrazione, a stipulare, finalmente, la contrattazione decentrata integrativa.