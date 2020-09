Cisl Fp: “Il Comune non ha rispettato le direttive Rientro in Sicurezza”

Con una nota stampa ufficiale, la sigla sindacale Cisl Fp (Abruzzo e Molise) sostiene che l’amministrazione Comunale di Termoli non avrebbe rispettato le direttive previste dal Protocollo Quadro “Rientro in Sicurezza” per la prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici sui luoghi di lavoro in ordine all’emergenza sanitaria da “Covid-19” emanato lo scorso 24 luglio, procedendo con atto deliberativo a comunicare la cessazione della modalità di lavoro agile alla data del 31/08/2020, con rientro di tutto il personale dipendente a partire dal 01/09/2020.

LaCils Fp – avendo rilevato la non corretta applicazione del citato Protocollo Quadro e non avendo avuto risposta dall’Amministrazione – ha segnalato per quanto di competenza, la vicenda all’organo competente preposto al monitoraggio della corretta applicazione del Protocollo Quadro e cioè all’Ispettorato per la Funzione Pubblica.