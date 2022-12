Cisl Abruzzo-Molise a Roma per migliorare la manovra e contrattare le riforme

Una delegazione della CISL AbruzzoMolise, guidata dal Segretario generale, Giovanni Notaro, giovedì 15 Dicembre sarà a Roma all’Auditorium del Massimo per partecipare all’Assemblea nazionale di delegate e delegati convocata dalla Cisl a Roma per ribadire il giudizio articolato sul DDL Bilancio e incalzare Governo, gruppi parlamentari e partiti politici a migliorarlo.

Il titolo scelto dell’iniziativa nazionale CISL è “Migliorare la Manovra, contrattare le riforme” per ribadire il principio di responsabilità e riaffermare che il miglioramento dei punti della Legge di Bilancio passa dal confronto e dal negoziato con le forze politiche e istituzionali, a partire dall’Esecutivo.

“Saremo a Roma per discutere dei contenuti della Legge di bilancio e per accompagnare, con una forte pressione sociale, l’iter parlamentare”, – ha dichiarato Giovanni Notaro, Segretario Generale della CISL AbruzzoMolise. Nel testo ci sono luci e ombre e molte cose non ci convincono ma protestare adesso è un errore. Nella Manovra ci sono delle nostre richieste come la soglia Isee per le bollette, il miglioramento dei concedi parentali, stanziamento di risorse per assunzioni e stabilizzazione di giovani e donne, il fondo per le riduzione dei prezzi sugli acquisti dei beni essenziali, taglio ulteriore del cuneo fiscale , riduzione della tassazione degli accordi di produttività, ed è stato scongiurato lo scalone della Legge Fornero e la convocazione di un tavolo per una riforma complessiva . In questa fase, lo sciopero generale è un sbaglio e rischia di far ricadere sacrifici economici sui lavoratori in un momento di grande difficoltà”.

“L’incontro con il Governo, del 7 dicembre, è stato importante e positivo dove, come Cisl, abbiamo ribadito la necessità nonché l’urgenza alle nostre proposte per un Progetto Paese, a partire da previdenza e fisco, politiche attive, strategie industriali ed energetiche, sanità e politiche sociali, scuola e non autosufficienza, lotta alla povertà, sostenibilità, – ha continuato il Segretario della CISL AbruzzoMolise. Abbiamo chiesto, inoltre, nella Legge di Bilancio di ristabilire la piena rivalutazione delle pensioni almeno fino a 8 volte il minimo, di rimuovere i vincoli su opzione donna, di rafforzare l’operazione sul cuneo fiscale e la decontribuzione per assunzioni e stabilizzazioni di giovani e donne. La detassazione sugli accordi di produttività vada resa totale, liberata dai criteri di incrementalità ed estesa ai comparti pubblici. È indispensabile fare un passo indietro sui voucher, ristabilendo la centralità delle relazioni industriali nel terziario e nell’agricoltura. Resta poi l’esigenza di rafforzare le dotazioni per sanità, scuola, politiche sociali, non autosufficienza, le cui poste sono colpite anche dal drenaggio dell’inflazione”.

“Consideriamo significativo la disponibilità del Governo per attivare tavoli di confronto su alcuni grandi temi. Il 12 gennaio al Ministero del Lavoro ci sarà un incontro per discutere di salute e sicurezza, il 19 gennaio parte il confronto sulla riforma del sistema pensionistico e previdenziale. Sempre a gennaio ci sarà un momento di confronto al ministero dello Sviluppo economico sulla politica industriale. Durante l’incontro la CISL ha avanzato proposte che il Governo ha accolto ed ha considerato la possibilità di operare miglioramenti durante l’Iter di approvazione”, – ha commentato Notaro.

“Ci attende un percorso complesso che vogliamo affrontare responsabilmente per le persone che rappresentiamo che in questo periodo hanno bisogno di rassicurazioni e consegnare ai nostri figli un nuovo modello di sviluppo per l’Abruzzo e per il Molise capace di coniugare solidarietà, crescita, coesione e corresponsabilità sociale”, – ha concluso il segretario Generale Giovanni Notaro.