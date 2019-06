Cis, un parcheggio a ridosso del centro storico tra i progetti

Tra poco meno di una settimana il sindaco di Campobasso, Roberto Gravina, tornerà a Palazzo Chigi per partecipare al tavolo per i Contratti Istituzionali di Sviluppo dopo l’incontro con il premier Conte dello scorso 13 giugno a giorni dalla proclamazione a primo cittadino. In questo lasso di tempo, il primo cittadino sta lavorando ad alcuni progetti, in sinergia con le strutture comunali. Uno di questi potrebbe essere un parcheggio da realizzare a ridosso del centro storico per decongestionare l’area (basti pensare al transito e alla sosta selvaggia di auto in piazza Pepe nelle serate del weekend in cui molti si concedono una passeggiata a piedi) che andrebbe di pari passo con la riqualificazione dell’area dell’ex stadio Romagnoli attraverso un parco pubblico e parcheggio multipiano sotterraneo collegato con gli svincoli della tangenziale Est che era nel programma dell’ex sindaco, Antonio Battista. In quest’ultimo caso, lo scoglio da superare, tra gli altri, è che il terreno è di proprietà della Regione Molise (così come l’ex hotel Roxy che è lì in degrado e che lo stesso Ente non si decide a sanificare, nonostante le diffide ripetute del Comune di Campobasso, e tantomeno ad abbattere emanando un decreto ad hoc).

Nel fascicolo dei progetti che il 2 luglio saranno presentati a Roma oltre che da Gravina anche dal governatore, Donato Toma con la collaborazione dell’amministratore delegato di Invitalia, Domenico Arcuri, i Prefetti di Campobasso e Isernia e i rappresentanti delle due province e con il sindaco di Isernia, Giacomo d’Apollonio, ci potrebbe essere anche la riqualificazione delle antiche vie dei tratturi. In soldoni, nel vero senso economico della parola, si parla di 331 progetti (di cui l’80% a firma dei Comuni e il resto dalle associazioni, imprese, consorzi ed altri enti pubblici) per circa 2 miliardi di euro a fronte di 220 milioni a favore del Molise stanziati dal Cipe. A patto che siano valutati strategici e cantierabili. Adimo