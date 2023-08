Cis Molise, rilanciare il turismo con i tratturi: firmato il contratto per la progettazione esecutiva

L’accordo per valorizzare le antiche vie della transumanza sul modello di Santiago De Compostela è stato siglato a Campodipietra: l’intervento complessivo vale 129 milioni di euro e coinvolgerà 59 Comuni

È stato firmato ieri, lunedì 7 agosto, al Municipio di Campodipietra nell’ambito dei Cis (i Contratti Istituzionali di Sviluppo varati dal governo Conte I) per il Molise, il contratto per la progettazione esecutiva al fine di rilanciare il territorio attraverso i tratturi con un intervento complessivo di 129 milioni di euro. Presenti il sindaco, Giuseppe Notartomaso, il direttore della società Technital, Simone Venturini, e l’architetto Franco Valente.

La società Technital, fondata nel 1964 con sede a Verona, è specializzata in servizi di ingegneria per grandi opere e fornisce consulenza per le pubbliche amministrazioni e per i privati, si occuperà della progettazione esecutiva per 18 mesi. I primi interventi potrebbero essere realizzati entro l’inizio del 2025.

L’obiettivo è creare un unico circuito turistico per ciclo, trekking ed equiturismo con aree attrezzate sui tre tratturi che attraversano il Molise (Campodipietra si trova lungo quello che da Castel di Sangro conduceva a Lucera) realizzando un cammino sul modello di Santiago de Compostela, con strutture ricettive lungo il percorso, luoghi attrezzati ed eventi per fare tappa sulle antiche vie della transumanza.

Si tratta del principale investimento finanziato dal Cis Molise ed è promosso dalla Regione Molise e dal Comune di Campodipietra (Ente capofila e stazione appaltante) con il coinvolgimento di altri 58 Comuni molisani (tra cui Petrella Tifernina che beneficerà di oltre 2 milioni euro) e del Consorzio di Bonifica Vasto Sud che potranno dei fondi per la riqualificazione e il recupero dei centri storici. (adimo)