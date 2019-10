Cis Molise, il Governo presenta l’elenco completo dei Progetti

Reso noto il programma generale degli interventi

A pochi giorni dalla visita del premier Conte per la firma del Contratto di Sviluppo, sul sito del Governo è stata pubblicata, quest’oggi, la lista degli interventi previsti nella nostra regione. Sono complessivamente 156 i progetti divisi per aree di intervento. Si va dallo sviluppo turistico lungo i Tratturi al miglioramento delle strade intercomunali (come ad esempio quella che collega Vastogirardi ad Agnone).

«È un percorso iniziato otto mesi fa – ha detto Conte a margine della firma – sono arrivati centinaia di progetti, con il vostro entusiasmo ci avete messo in imbarazzo. Noi abbiamo costituito una commissione molto articolata, abbiamo chiesto a Invitalia di lavorare sodo. Questo è un progetto corale, e deve essere corale perché riguarda l’intera comunità regionale. C’è una grande rappresentazione – ha concluso Conte – di questa comunità».

QUI L’ELENCO COMPLETO DEI PROGETTI