Cis, l’Acem incontra l’ad Arcuri: «Aprire subito i cantieri»

Il presidente dei costruttori edili, Danilo Martino, ha visto il manager di Invitalia chiedendo di salvaguardare le piccole e medie imprese

CAMPOBASSO. Lunedì scorso, 4 novembre, il presidente dell’Acem (Associazione dei Costruttori Edili Molisani), Danilo Martino, ha incontrato a Roma, nella sede di Invitalia, l’amministratore delegato Domenico Arcuri riguardo ai Contratti Istituzionali di Sviluppo (Cis). In particolare, tra le richieste dell’Acem, la necessità di cantierizzare quanto prima i lavori per favorire il rilancio del settore edile, ma prestando attenzione alla necessità di salvaguardare le esigenze delle piccole e medie imprese nell’attuazione dei singoli appalti, evitando che le stesse siano relegate al ruolo di mere subappaltatrici di grosse aziende. Nei prossimi giorni l’Associazione dibatterà dei Cis in un consiglio monotematico e poi inoltrerà richieste scritte ad Invitalia.