Cis, l’11 ottobre Conte a Campobasso per la firma

L’ufficialità nel pomeriggio dal deputato del M5S, Antonio Federico

Il prossimo 11 ottobre il presidente del Consiglio dei ministri, Giuseppe Conte, sarà di nuovo a Campobasso per la sottoscrizione dei Contratti Istituzionali di Sviluppo (Cis). Lo ha annunciato il deputato molisano del Movimento Cinque Stelle, Antonio Federico. «Un presidente del Consiglio che in meno di un anno viene per tre volte in Molise – ha aggiunto – non si era mai visto. Ma quello che è più importante è che porta 220 milioni di euro per il nostro territorio».