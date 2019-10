Cis, il grazie del sindaco d’Apollonio a Conte per il finanziamento dell’Auditorium

Nel suo messaggio di benvenuto a Giuseppe Conte, letto all’auditorium di Isernia davanti agli studenti di tutta la provincia, il sindaco Giacomo d’Apollonio ha ufficialmente rigraziato così il Premier per il finanziamento ricevuto con i Cis che sarà utilizzato per completare proprio l’auditorium: «Signor Presidente, la sua visita è la prima nella nostra città ed è per noi motivo di grande soddisfazione ma è la terza, in poco tempo, in Molise dopo quelle dello scorso 11 febbraio e del 15 aprile a Campobasso. Ma Lei sta dimostrando, specie a noi amministratori di questa regione anche molto di più, mantenendo fede, in tempi rapidi, agli impegni rispetto ai quali ci si è confrontati precedentemente, sia negli incontri preliminari qui in Molise, sia nelle riunioni del Tavolo istituzionale convocato a Palazzo Chigi per l’analisi dei progetti del CIS Molise.

Il Contratto Istituzionale di Sviluppo include, fra i molti progetti finanziati, proprio il completamento della struttura dove ora siamo: l’Auditorium Unità d’Italia, costruito con risorse destinate a finanziare grandi opere progettate in occasione delle celebrazioni dei 150 anni dell’Unità nazionale. Purtroppo, com’è noto, l’unica parte ultimata di questo imponente edificio è proprio la sala-teatro dove ci troviamo. Il resto della struttura è da terminare, e certamente le risorse del CIS Molise contribuiranno in maniera risolutiva agli interventi di completamento, indubbiamente strategici per lo sviluppo economico e socio-culturale del territorio. Isernia gliene è sinceramente grata.

Questa Città ha bisogno di stabile attenzione e di continuo sostegno poiché, per l’insufficienza di infrastrutture e la carenza d’un adeguato tessuto di attività produttive, soffre un generale isolamento e continua a subire un preoccupante impoverimento. Isernia necessita di soluzioni mirate a scongiurare i pericoli di ulteriore recessione economica, profondendo ogni impegno per contrastare la povertà, l’inefficienza e la disuguaglianza.

Nello specifico, speriamo in una ripresa dell’occupazione, in nuovi investimenti sul tessuto economico del territorio, in interventi adeguati a difesa della sanità pubblica, settore primario che sta attraversando nella nostra regione una fase difficile e preoccupante ed infine in un potenziamento dell’università, quanto mai necessario affinché le nuove generazioni – i giovani che vediamo in sala – possano studiare e laurearsi qui, dove hanno le proprie radici e non siano costretti a trasferirsi altrove, affrontando unitamente alle proprie famiglie sacrifici personali ed economici ed arginando, peraltro, nel contempo, un ulteriore spopolamento di questa terra».