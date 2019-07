Cis, finanziati 66 progetti per il Molise: due per Campobasso

Sono stati dichiarati «immediatamente finanziabili» entrambi i progetti presentati dall’amministrazione comunale di Campobasso inerenti il centro storico con la realizzazione dei parcheggi nella zona di Sant’Antonio Abate (sia multipiano sia a raso) e con una serie di impianti di risalita quali ascensori, scalinate, un impianto “Automatic People Mover e la strada interpoderale per collegare la frazione di Santo Stefano alla Fondovalle Rivolo.

Tra i 66 progetti totali ammessi e «immediatamente finanziabili» per il Molise con 226,9 milioni di euro assegnati dal Cipe (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica), vi sono anche quelli sui Tratturi con il Comune di Campodipietra e quelli su Campitello Matese. È quanto emerso dalla riunione del tavolo per i Contratti Istituzionali di Sviluppo a Roma, a Palazzo Chigi, con il premier Giuseppe Conte e il ministro per il Sud, Barbara Lezzi, alla quale hanno partecipato, per il Molise, il sindaco di Campobasso, Roberto Gravina, il primo cittadino di Isernia, Giacomo D’Apollonio, e il governatore, Donato Toma.

