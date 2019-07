Cis, domani nuovo incontro in Prefettura con i sindaci esclusi

CAMPOBASSO

Domani, venerdì 26 luglio, in Prefettura a Campobasso il consigliere politico del premier Conte, Gerardo Capozza, riceverà i sindaci esclusi dal primo elenco dei progetti approvati nell’ambito del Cis, il Contratto Istituzionale di Sviluppo. Come si ricorderà nei giorni scorsi i sindaci molisani hanno denunciato «la mancanza assoluta di trasparenza» e hanno tenuto una conferenza stampa per contestare ufficialmente i Contratti Istituzionali di Sviluppo del Molise.