Cis, Arcuri a Isernia: «Basta polemiche, a breve il secondo gruppo di progetti»

E’ arrivato questa mattina in Prefettura a Isernia Domenico Arcuri, amministratore delegato di Invitalia per esaminare le proposte presentate che vanno dal recupero e dallo sviluppo turistico dei tanti percorsi tratturali alla realizzazione di un centro di eccellenza universitaria su ‘Data Science e Machine learning’; dal rafforzamento della viabilità alla valorizzazione dei prodotti turistici; dall’ampliamento di un albergo diffuso alla riqualificazione di un’importante parte del patrimonio museale e culturale, fino alla riqualificazione dei borghi e del patrimonio naturalistico e ambientale. A proposito delle polemiche riguardanti l’esclusione di Venafro dai finanziamenti l’ad ha rassicurato che a breve ci sarà un secondo gruppo di progetti che saranno finanziati dal Cis. «Il nostro obiettivo è fare tutti i progetti che sono meritevoli di essere realizzati. Il Mezzogiorno è un posto strano, dove si privilegiano sempre le polemiche invece di pensare allo sviluppo. Il Cis per il Molise è una occasione straordinaria per lo sviluppo di questa regione».