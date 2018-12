“Circus Show 777”, effetti speciali all’Invidia per il veglione di fine anno

CAMPOBASSO. Non sarà il “solito” veglione di fine anno quello che vi traghetterà nella Notte di San Silvestro fino al 2019. Certo la musica resterà regina, ma stavolta lo staff dell’Invidia di Campobasso è pronto a stupirvi con effetti speciali che praticamente non hanno precedenti in Molise, e neppure in tutt’Italia, dato che esperienze di show di questo genere annoverano qualche esempio solo in alcune grandi città europee. Il Circus Show 777 è il frutto di un ambizioso progetto che, letteralmente, tramuterà la sala dell’Invidia nella pista di un circo. Una festa molto particolare alla quale lo staff ha voluto dare una chiara connotazione circense portando artisti che intratterranno gli ospiti con giocoleria, spettacoli di magia e prestidigitazione, fra loro c’è anche chi ha lavorato su piste prestigiose come quelle del circo di Moira Orfei. Luci e musica si accenderanno subito dopo lo scoccare della mezzanotte e coloro che non vorranno mancare a questo appuntamento per salutare il nuovo anno troveranno all’interno dei locali anche banchi di street food che serviranno dolci e panini da assaporare fino al mattino seguente. Anche in questo caso c’è una novità: agli ospiti verrà dato modo di cambiare gli euro con i “Token” ovvero gettoni che valgono come moneta di scambio, ma solo per la serata. Non resta che aspettare la mezzanotte e poi tutti al Circus Show 777 dell’Invidia a Campobasso. Il nuovo anno ci aspetta.