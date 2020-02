Circumlacuale: occasione di crescita ma anche possibile alternativa in caso di chiusura del viadotto Liscione

Il progetto prevede anche la valorizzazione delle risorse naturalistiche dell’intera area

Nei prossimi anni, stando alle volontà della Giunta Regionale, per gli amanti della natura sarà possibile godere maggiormente delle bellezze dell’invaso del Liscione accedendo ad una strada panoramica che costeggerà tutta la parte sud-est del lago di Guardialfiera, da Lupara fino a Larino.

Nelle intenzioni sarà una delle strade più belle del Molise, suggestiva, che può regalare scorci da favola con il paesaggio che diventa spettacolare nel tratto che interessa i Comuni di Casacalenda e Larino.

La circumlacuale, inoltre, potrebbe diventare anche un’alternativa al tratto della Bifernina che attraversa l’invaso nel caso di chiusura dei viadotti del Liscione.

La Bifernina, infatti, è l’arteria principale regionale grazie alla quale si collega il capoluogo di regione con la costa, Campobasso a Termoli. Ogni volta che, per via della sua chiusura, la circolazione dei mezzi è stata riversata sulla vecchia statale 87 e sulle strade provinciali, queste hanno mostrato tutti i loro limiti. Lo spostamento del traffico, avvenuto ad esempio nel 2018 in occasione del sisma di agosto, ha creato non pochi problemi all’utenza molisana con percorsi tortuosi e crescita dei tempi di percorrenza, con un aumento medio di circa 30 minuti, oltre alla paura, di alcune comunità, di rimanere isolate.

Sono in molti a pensare che una strada sul lato sud-est del Liscione rappresenterebbe una valida “bretella” al viadotto sul Liscione qualora questo dovesse essere chiuso, anche solo per manutenzione, evitando ulteriori crisi delle aree interne del Molise ovvero quel colpo finale per tanti paesini che lottano quotidianamente con una viabilità già precaria messa in crisi dalle frane e dalla ridotta manutenzione.

Più in generale, inoltre, il progetto regionale prevede un importante intervento per la valorizzazione turistica del lago con l’attivazione di 6 milioni e mezzo di euro attraverso le risorse del Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 per cui, oltre al ripristino funzionale della percorribilità circumlacuale, si procederà alla valorizzazione delle risorse naturalistiche attraverso la realizzazione di percorsi, strutture ricettive e di ristorazione, impianti sportivi per un rilancio turistico dell’intera area con possibilità di positive ricadute occupazionali.

Soddisfazione è stata espressa dalle amministrazioni dei comuni interessati (Guardialfiera, Casacalenda, Larino, Lupara e Palata) le quali ora sono chiamate ad attivare le procedure di appalto entro il 2020.

VKN