Circolo la Nebbia Cus Molise,  firma Carlo La Bella

Carlo La Bella è un giocatore del Circolo La Nebbia Cus Molise. Dopo le tante conferme avvenute nelle scorse settimane, la società rossoblù si assicura le prestazione del pivot molisano, reduce dall’esperienza in serie B con lo Sporting Venafro. L’atleta sarà a disposizione del tecnico Sanginario dall’inizio della preparazione prevista per il mese di agosto e garantirà alla squadra del capoluogo qualità e quantità. La Bella, che ha vestito anche la maglia dell’Acqua&Sapone in serie A, torna a disputare la serie A2 dopo l’esperienza vissuta nella stessa categoria con l’Actvie Network, pronto a dare il proprio contributo alla causa. Un innesto, quello del pivot venafrano, che certamente sarà utilissimo alla squadra del capoluogo che avrà così nella propria faretra una freccia importantissima da poter sfruttare in una stagione che si preannuncia lunga e difficile. La società e lo staff tecnico si godono il nuovo acquisto e ringraziano la Paganosport per la buona riuscita dell’operazione.