Circolo La Nebbia Cus Molise, colpo di mercato: arriva Paschoal

Esperienza e qualità ne ha da vendere. Ed è per questo che Mauricio Paschoal, laterale nato a San Paolo (Brasile) nel 1995, rappresenta un grande acquisto per il Circolo La Nebbia Cus Molise. Il giocatore, già avversario dei molisani lo scorso anno con la maglia del Real Cefalù (in Italia ha giocato anche con Aosta, Cogianco, Real Dem, Futsal Cobà e Pomezia ndr), fortemente voluto dal tecnico Sanginario, ha raggiunto l’accordo con la società nel pomeriggio di ieri, lunedì 7 settembre e nei prossimi giorni raggiungerà il Molise e si metterà a lavoro con i suoi nuovi compagni. La società del Cln Cus Molise ringrazia Enea D’Alonzo presidente del Real Dem per la buona riuscita della trattativa andata a buon fine anche e soprattutto per la grande amicizia che lega il presidente degli abruzzesi e mister Sanginario. “Quando ho ricevuto la chiamata del Circolo La Nebbia Cus Molise non ci ho pensato su due volte prima di accettare – sottolinea entusiasta Paschoal – perché ho capito subito la serietà del club e dello staff tecnico”.

Arrivi in una squadra che hai già affrontato da avversario. Che impressione hai avuto lo scorso anno del gruppo biancorosso?

“Una bellissima impressione. Ho visto un gruppo unito e compatto, un gruppo di amici prima ancora che compagni di squadra”.

Dal punto di vista personale che aspettative hai per la nuova avventura a Campobasso?

“Lavorerò insieme ai miei compagni per raggiungere gli obiettivi stagionali. Sicuramente ci aspetta una stagione lunga e difficile ma io sono pronto. Mi metterò a disposizione del gruppo per fare il meglio possibile e toglierci delle belle soddisfazioni”.

Sei un giocatore di grande esperienza che ama soprattutto giocare all’attacco, quanto potrai dare alla squadra?

“Con il lavoro e con gli allenamenti cercherò di dare il mio contributo alla causa mettendo a disposizione le mie caratteristiche principali”.

Con il tuo innesto si alzerà ulteriormente la qualità tecnica della squadra.

“Il valore e la qualità della rosa del Circolo La Nebbia Cus Molise sono già molto alti. Personalmente, in allenamento e in partita darò tutto me stesso per essere al top ed essere utile alla squadra di mister Sanginario”.

Conosci già alcuni dei tuoi nuovi compagni di squadra?

“Conosco Barichello perché abbiamo giocato altre volte insieme ma anche Turek mi ha impressionato. Non solo loro. Mi piace molto come gioca anche il capitano Di Stefano. C’è tanta qualità, ci divertiremo”.