Circolo La Nebbia Cus Molise, annullata la campagna abbonamenti

A seguito dell’ultimo DPCM emanato dal governo che prevede ulteriori misure restrittive per quanto concerne il numero di spettatori presenti negli impianti al chiuso, la società del Circolo La Nebbia Cus Molise, con grande rammarico comunica di dover rinunciare alla vendita degli abbonamenti la cui campagna era stata annunciata soltanto da un paio di giorni. A causa delle misure restrittive previste (possibile l’accesso di soli 68 tifosi al fronte dei precedenti 112 ndr), e, onde evitare l’ulteriore propagarsi dei contagi da Covid 19, dopo un’attenta riflessione, la dirigenza del sodalizio campobassano ritiene giusto e opportuno comunicare che sarà possibile assistere alle partite interne della squadra soltanto con l’acquisto del biglietto singolo (il costo è stato fissato a 3 euro) che va comunque prenotato in anticipo con una mail all’indirizzo eventi@cusmolise.it e ritirato prima del match presso la segreteria del Cus Molise aperta domani pomeriggio dalle 15 alle 20), venerdì (9-13 e 15-20) e sabato (9-13) oppure al Bar Leopardi dalle 13 alle 16. Consapevoli del fatto che i nostri sostenitori capiranno il momento particolare che stiamo vivendo, ci auguriamo di poter rivedere presto gli spalti del Palaunimol gremiti in ogni ordine di posto così come più volte successo nel corso della passata stagione. Nonostante la pandemia che rende il momento particolarmente delicato non soltanto in ambito sportivo, siamo pronti a portare in alto i colori della nostra città e della nostra regione nel secondo campionato nazionale di futsal, convinti che il sostegno dei nostri tifosi ci sarà ugualmente anche a distanza.