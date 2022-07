Circolo La Nebbia Cus Molise, Andrea Marra è il nuovo preparatore atletico

Andrea Marra è il nuovo preparatore atletico del Circolo La Nebbia Cus Molise per la stagione 2022-2023. Sarà lui, in coppia con Giammarco Caraccio a prendersi cura dei muscoli e della condizione degli atleti rossoblù. Qualità ed esperienza a disposizione dello staff tecnico e della società che proverà anche nella prossima stagione a confermarsi ad ottimi livelli. Queste le sensazioni di Marra subito dopo l’accordo: “È stato molto semplice. È una grande occasione, che mi dà grandi motivazioni e professionalmente di carattere molto formativo. Al contempo, richiederà sicuramente molte responsabilità ed attenzioni. Farò certamente del mio meglio. Entro a far parte dello staff tecnico insieme a Gianmarco Caraccio e sono convinto che possiamo fare delle ottime cose insieme. Credo che sia presto per fare ogni tipo di previsione. Sono sicuro che le basi per poter raggiungere grandi risultati ci sono tutte. La scorsa stagione ha dato consapevolezza a tutto l’ambiente. Spero – ha concluso Marra – di poter dare il mio contributo e magari raggiungere traguardi personali e di squadra soddisfacenti”.