Cip Molise, ultimi giorni di allenamento per il campionato promozionale

Ultimi giorni di allenamento per i ragazzi dello showdown molisano. Da venerdì 31 gennaio a domenica 2 febbraio prossimi saranno impegnati nella prima giornata di campionato promozionale che si terrà a Casoria (NA). L’iniziativa, organizzata dalla ASD Campania 90, rappresenta una grande opportunità per gli atleti partecipanti.

«Sarà certamente una bella esperienza», ha commentato l’allenatrice Mariella Procaccini, che accompagnerà in trasferta Giuseppe Celli e Krenare Zylfalari, entrambi pronti a spuntarla sugli avversari nelle gare maschile e femminile. Celli, a sua volta tecnico di showdown, giocherà per la prima volta. Seconda competizione invece per Zylfalari.

Intanto, da parte della Procaccini l’invito ad avvicinarsi a questo sport a tutti i ragazzi non vedenti o ipovedenti. Immancabile ‘l’in bocca al lupo’ della presidente del Cip Molise, Donatella Perrella