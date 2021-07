Cip Molise, nomina per Donatella Perrella

La comunicazione è giunta direttamente dal presidente del Comitato italiano paralimpico, Luca Pancalli: la giunta nazionale dello scorso 17 dicembre ha deliberato la nomina del vertice del Cip Molise, Donatella Perrella quale rappresentante dei Comitati regionali del centro nel Consiglio nazionale. Dagli esponenti della sede romana non sono mancati i complimenti e gli auguri per il prestigioso ruolo che andrà a ricoprire il presidente Perrella. La stessa aveva dato la sua disponibilità e, certamente, è stata scelta per la sua dedizione, tenacia ed intraprendenza. “Si tratta di una carica prestigiosa – ha sottolineato il presidente Perrella – il Consiglio nazionale è un organo importante. Mi impegnerò a dare il massimo e a fare sempre meglio.