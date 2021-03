Cinquecento si schianta contro il palo di un segnale stradale

Probabilmente avrà perso il controllo della sua auto il conducente della Fiat 500 che a Isernia si è schiantato contro il palo in ferro di un segnale stradale, lungo via XXIV Maggio, all’incrocio con le Poste. Una fortuna per l’agenzia immobiliare che è stata praticamente salvata dal palo, altrimenti la 500 avrebbe sfondato la sua vetrina e sarebbe “entrata” liberamente nei suoi uffici. Sul posto la Polizia Stradale e i Vigili del Fuoco. Nessun danno per il conducente dell’auto che se l’è cavata senza un graffio.