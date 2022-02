Cinquecento milioni per produrre idrogeno, Castrataro chiede alla Regione di farsi avanti

Ci sono cinquecento milioni per finanziare la produzione di idrogeno, ma bisogna farsi avanti. Ed è così che il sindaco di Isernia, che è anche un ingegnere nucleare, chiede a Toma di farsi avanti. Questo l’appello alla Regione lanciato da Castrataro:

“Il Ministero della Transizione Ecologica ha emanato un Avviso pubblico finalizzato ad individuare Regioni interessate a riconvertire aree industriali dismesse per la creazione di centri di produzione e distribuzione di idrogeno, prodotto usando esclusivamente fonti di energia rinnovabili.

Ci sono 500 milioni di euro a disposizione, nell’ambito del #PNRR, di cui almeno il 50% destinato al #Mezzogiorno.

Un’occasione imperdibile per la Regione #Molise che, spero, si sia già attivata allo scopo di far pervenire la propria proposta. I tempi sono strettissimi, solo due settimane a disposizione per rispondere alla manifestazione di interesse. Sono convinto che il Molise, in particolare il territorio della provincia di Isernia con i suoi siti industriali pesantemente colpiti dalla crisi, debba approfittare di queste occasioni per reinventarsi e giocare un ruolo da protagonista nella rivoluzione green dei prossimi anni.

Per questo è mia intenzione promuovere, a strettissimo giro, un incontro tra imprenditori interessati che, nell’imminente futuro, potrebbero trarre importanti vantaggi dalla produzione di idrogeno verde sul territorio, con conseguenti positive ricadute sul tessuto economico locale.

Appare dunque fondamentale che la Regione Molise, se non lo avesse ancora fatto, colga questa opportunità ed inoltri la sua proposta al Ministero della Transizione Ecologica.